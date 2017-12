Futebol inglês ameaçado por greve Quase a totalidade dos jogadores ingleses filiados ao Sindicato dos Atletas votaram a favor do início da greve da categoria, que reinvindica maior repasse dos direitos de imagem das partidas. Atualmente os atletas ficam com 5% da quantia paga pelas emissoras de TV. Os jogadores, da primeira à terceira divisão, decidiram boicotar os jogos do Campeonato Inglês transmitidos pelas emissoras até que as exigências sejam atendidas. Como não haverá rodada neste fim de semana - a seleção da Inglaterra, já classificada para a Copa do Mundo, disputa amistoso contra a Suécia - a greve deverá começar a partir do próximo sábado.