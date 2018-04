Futebol invade a Suíça para o sorteio da fase final da Euro 2008

A Suíça já vive o clima da Eurocopa 2008. O país, em parceria com a Áustria, organizará a fase final da competição entre 7 e 29 de junho. Neste domingo, 2 de dezembro, acontece em Lucerna o sorteio dos grupos. O clima de futebol na Suíça, onde fica a sede da Fifa, contagiou até o sistema de transporte, onde trens foram decorados. Os tetos dos vagões se transformaram em campos de futebol. Já a parte externa recebeu decoração com ilustrações de jogadores dos 16 países participantes. Além de Suíça e Áustria, estão classificados: Polônia, Portugal, Itália, França, Grécia, Turquia, Alemanha, República Checa, Croácia, Rússia, Espanha, Suécia, Romênia e Holanda. Para o sorteio deste domingo, haverá uma apresentação do Coro de Pequenos Cantores de Viena, que tocará música clássica. O evento, que também servirá para apresentação da bola oficial do torneio, deve durar cerca de 50 minutos.