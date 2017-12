Futebol italiano, mais fama do que lucro Quem pensa que o futebol italiano é lucrativo para os clubes está muito enganado. Os 20 que hoje estão na Série A tiveram prejuízo líquido de 507,8 milhões de euros no exercício fiscal de 2003-04, montante 14% superior ao registrado na temporada anterior, que chegou à soma de 445,5 milhões de euros. O prejuízo ficou concentrado nos cinco grandes clubes da Itália. Entre eles, o maior perdedor foi a Internazionale, que acumulou queda de 97,9 milhões de euros, segundo o jornal romano La Repubblica. Na temporada 2002-03, o clube milanês teve prejuízo de 17,3 milhões de euros. O Milan, por sua vez, também aumentou as perdas. Na última temporada, registrou prejuízo de 51 milhões de euros, contra 29,5 milhões de euros em 2002-03. A Lazio sofreu perda de 86,2 milhões de euros. Mas a situação até que melhorou para o clube, pois havia fechado a temporada de 2002-03 com um rombo de 121,8 milhões de euros. O outro clube da capital, a Roma, também não vai bem das pernas: amargou prejuízo de 66,8 milhões de euros. Mas até que foi melhor do que na temporada anterior, quando 115,4 milhões de euros escorreram para fora dos cofres. Loucura - Os prejuízos, aparentemente, serviram para acabar com a "loucura" dos dirigentes. A primeira medida foi cortar despesas com salários. Na temporada 2003-04, o gasto total foi de 847 milhões de euros, contra 852 milhões de euros do exercício anterior. O Milan, porém, não quis saber de cortes: gastou 165,3 milhões de euros, contra 156,8 milhões de euros da temporada anterior. Os outros fizeram cortes. Só para comparar, a defesa do Milan ganha 24 vezes mais do que a do Messina. Os jogadores que atuam na Itália estão no rol dos mais bem pagos do mundo. O atacante Vieri (Internazionale), por exemplo, ganha por temporada a bolada de 5,5 milhões de euros, quase a folha de pagamento inteira do Livorno. Copa Itália - A fase de ida das oitavas-de-final da Copa Itália prossegue neste domingo com mais dois jogos: Cagliari x Lazio e Internazionale x Bologna. A rodada foi iniciada na sexta-feira, com três surpresas. Em Bérgamo, a Atalanta bateu a Juventus por 2 a 0, gols de Lazzari, e, em Roma, a Roma perdeu do Siena por 2 a 1, gols de Tore Andre Flo; Totti descontou. No outro jogo, em Turim, o Torino perdeu da Sampdoria por 2 a 0, gols de Doni e Kutuzov.