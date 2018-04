Futebol masculino do Brasil não disputará Pan de 2015, diz COB

O futebol masculino do Brasil não vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, de acordo com o superintendente executivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinicius Freire.

Segundo ele, o acordo foi selado recentemente entre o COB e a Confederação Brasileira de Futebol e tem o aval da comissão técnica da seleção brasileira, formada pelo técnico Dunga e os coordenadores Gilmar Rinaldi e Alexandre Gallo. O receio maior da comissão técnica é com a possibilidade de lesões na competição que será disputada em grama sintética.

"O futebol masculino decidiu que não joga em grama sintética e a comissão técnica decidiu não levar time nenhum; nem primeiro, nem segundo nem terceiro time", disse a jornalistas nesta quarta-feira o dirigente do COB. "Eu já vi lesões feias e, como os brasileiros aqui e na Europa jogam em grama natural, não dá para arriscar", completou.

No último Pan, em Guadalajara, no México, o Brasil levou um time mais jovem e foi eliminado na primeira fase da competição. A equipe era comandada pelo técnico Ney Franco.

Segundo Marcus Vinicius Freire, a CBF ainda não definiu se o futebol feminino vai ao Canadá em 2015. No México, o futebol feminino perdeu a final para as canadenses.

"Tem o Mundial em Toronto antes do Pan-Americano e eles vão tomar uma decisão até março do ano que vem", declarou.