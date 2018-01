Futebol masculino não vai ao Pan 2003 A seleção brasileira masculina de futebol não vai mais participar dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, de acordo com o supervisor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Américo Faria. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e o dirigente apresentou como justificativa a dificuldade de se montar um time, além da falta de estrutura da competição. O País seria representado por atletas da equipe Sub-20. "Queríamos fazer uma convocação onde tivéssemos pelo menos 50% de nossos principais jogadores, mas vimos que o sacrifício era grande. Seria difícil para nós e os clubes", explicou Américo Faria. O principal empecilho para reunir os atletas é o de que vários já atuam na divisão profissional de seus clubes. As precárias condições de São Domingos também desestimularam os dirigentes da CBF. A seleção, por exemplo, ficaria obrigada a dividir um campo de treino com várias outras equipes, além de enfrentar outros problemas. "Pesou-se tudo e observamos que não valeria à pena." Apesar da desistência da seleção masculina, a feminina foi confirmada no Pan da República Dominicana. Segundo Américo Faria, o Brasil ainda não possui uma boa infra-estrutura nessa modalidade, facilitando a reunião das atletas para participar das competições, sem prejuízo para os clubes. Até o início da noite desta quinta-feira, o documento informando a desistência da seleção masculina ainda não havia chegado ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Mesmo sem ir aos Jogos, a seleção Sub-20 tem dois amistosos programados para este mês, ambos contra o Paraguai, com o objetivo de se preparar para o Mundial da categoria, previsto para ser disputado entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes. Os confrontos com o vizinho sul-americano estão marcados para os dias 19 e 22, em Minas Gerais.