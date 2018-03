Futebol mineiro tem opinião divergente Em férias no Brasil, o volante pentacampeão mundial, Gilberto Silva, considerou ?lamentável" a ameaça dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender as competições nacionais para pressionar o governo a alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor. ?Isso, de uma certa forma, tira o crédito do futebol brasileiro lá fora. Isso é triste de você ver", comentou o jogador do Arsenal, da Inglaterra, nesta quinta-feira em entrevista a uma emissora de rádio da capital mineira. ?Com isso, o clube é prejudicado, jogadores são os mais prejudicados e o torcedor também. Isso é triste e lamentável. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível", completou Gilberto Silva, ídolo do clube inglês, pelo qual conquistou recentemente o bicampeonato da Copa da Inglaterra. Apesar dos problemas envolvendo os dirigentes, o ex-volante do Atlético-MG considerou positiva a nova fórmula de disputa do Brasileiro, por pontos corridos. Já o gerente de Futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, saiu em defesa da atitude dos clubes, dizendo que a ameaça de parar as competições era a forma mais eficaz de obrigar o governo a rever pontos da legislação. ?Acho que os clubes tomaram uma decisão certa. Para o Campeonato Brasileiro não é bom, mas era a medida mais rápida para sentar com o ministro (dos Esportes, Agnelo Queiroz)." O dirigente considerou o saldo de toda a confusão ?positivo". ?Acho que nenhum dirigente quer fugir da responsabilidade, desde que ela seja bem estabelecida." Em Goiânia, onde permanecia o Cruzeiro após a vitória de quarta-feira, por 3 a 2, sobre Goías, pela Copa do Brasil, Maluf salientou que a programação do clube mineiro não foi alterada apesar das incertezas que pairavam sobre a realização da rodada do Brasileiro no próximo fim de semana. Numa crítica indireta ao ex-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, Alexandre Kalil, que classificou o Clube dos 13 e a CBF de ?gangues" e se desligou da diretoria do clube mineiro devido ao apoio do presidente Ricardo Guimarães à posição dos clubes, Maluf acredita que o episódio foi cercado de muita ?demagogia" e ?ciúmes". ?Muitas pessoas se sentiram enciumadas por não terem sido convidadas para a reunião. O futebol tem isso demais."