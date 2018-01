Futebol moderno na Itália existe há cerca de 120 anos Um dos países de mais tradição no futebol mundial, a Itália é um dos criadores do jogo com a bola nos pés, embora a versão moderna do esporte tenha surgido graças aos ingleses. Existem registros de que havia uma disputa por volta do ano 1500 chamado de Calcio Florentino, bastante popular e muito violento - e até hoje disputado nas ruas de Florença todos os anos. Antes, no tempo dos imperadores romanos, também havia o Harpastum, que era uma das diversões dos soldados. O esporte com sua atual forma começou a surgir no fim do século 19, mas continuou conhecido no país como calcio, em referência à prática dos séculos anteriores. Abaixo, um breve histórico do futebol no país: 1887 - É criado o time mais antigo do país: o Palestra Ginnastica Libertas (que mais tarde se tornaria a Fiorentina). 1898 - É formada a sua associação de futebol: a Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Neste mesmo ano é disputado o primeiro campeonato nacional de clubes. 1905 - A FIGC se filia à Fifa. 1910 - Acontece o primeiro jogo internacional da seleção: vitória por 6 a 2 sobre a França, em Milão. 1916-19 - O Campeonato Italiano não é disputado devido à Primeira Guerra Mundial. 1922 - Acontece a primeira edição da Copa da Itália. 1929 - O ?duce? Benito Mussolini muda o nome de dois times do país: Genoa para Gênova, e Ambrosiana para Internazionale, de Milão. 1930 - O campeonato nacional é reorganizado e o futebol é profissionalizado. 1934 - Na Copa do Mundo disputada em casa, os italianos faturam pela primeira vez a taça. 1938 - Mesmo jogando na Frnaça, o time do técnico Vittorio Pozzo conquista o bicampeonato mundial. 1944-45 - O campeonato nacional não é disputado devido à Segunda Guerra Mundial. 1949 - Os jogadores do Torino, time dominante da época, morrem num desastre de avião, numa colisão no Monte Superga. 1954 - A FIGC se filia à Uefa. 1964 - Jogadores estrangeiros são proibidos de atuar no país. 1968 - A Itália conquista sua primeira e única Eurocopa de seleções. 1970 - A seleção vai até a final da Copa do Mundo do México, mas perde para o Brasil. 1982 - Desacreditada e brigada com a imprensa, a seleção italiana conquista o tricampeonato da Copa do Mundo, disputada na Espanha. Paolo Rossi, com seis gols, é o artilheiro e destaque do torneio. 1990 - Já no Mundial disputado em casa, o time fica em terceiro lugar. Cai na semifinal para a Argentina. O atacante Salvatore "Toto" Schillaci é o artilheiro, com seis gols. 1994 - De novo em uma final, a seleção italiana perde nos pênaltis para o Brasil. 1997 - Os clubes se reorganizam e se transformam em empresas. 2002 - A Supercopa da Itália tem, pela primeira vez, um jogo realizado fora do país: é disputado na Líbia, país no norte que foi colônia italiana no início do século 20. 2006 - A Itália é tetracampeã do mundo após bater a França na decisão por pênaltis, por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O time, em total de conquistas, só fica atrás do Brasil (que tem cinco), e supera a Alemanha (três).