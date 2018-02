Futebol muda programação na Globo Na briga pela audiência com o SBT, a Rede Globo de Televisão se rende ao futebol. Decidiu reduzir cerca de dez minutos da novela Mulheres Apaixonadas ? o Jornal Nacional já tem começado 15 minutos mais cedo ? para exibir, a partir das 21 horas, a primeira partida entre Corinthians e Palmeiras pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. O Big Brother Brasil, que normalmente vai ao ar logo após a novela, será apresentado durante o intervalo do futebol.