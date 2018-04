‘Futebol não é ciência exata. Não tememos ninguém’, diz técnico da Nigéria

Stephen Keshi tem o nome gravado no futebol nigeriano. O técnico que levou a seleção ao título da Copa Africana das Nações, no começo do ano, marcou época como zagueiro quando em 1994 foi campeão do mesmo torneio e integrou o elenco que pela primeira vez representou a nação em uma Copa do Mundo. Dono de personalidade forte, ele causou surpresa ao pedir demissão do cargo de treinador no dia seguinte à conquista do torneio continental por estar brigado com dirigentes da Federação Nigeriana, mas reviu a decisão logo depois graças a um pedido do Ministro do Esporte do país. Nesta entrevista exclusiva ao Estado, Keshi falou com segurança sobre suas escolhas, disse não ter medo dos adversários que terá pela frente na Copa das Confederações e afirmou que prepara uma promissora geração de jogadores.

A Nigéria está no Grupo B da Copa das Confederações, ao lado de seleções fortíssimas como Espanha e Uruguai. É possível vencê-las e avançar à semifinal?

Futebol não é uma ciência exata, tudo pode acontecer e não temos medo de ninguém. Um exemplo disso foi na Copa Africana, quando não acreditavam que venceríamos a Costa do Marfim nas quartas de final e fomos campeões logo em seguida. É difícil apontar um favorito antes da competição começar. Meus jogadores são jovens e estão muito ansiosos para enfrentar adversários bons e que vão nos fazer evoluir para os próximos anos. Aposto que teremos muitos torcedores durante a Copa das Confederações porque o Brasil tem uma cultura africana muito forte. Quem sabe até poderemos nos sentir em casa.

Quais os pontos fortes do seu time?

Jogamos de maneira uniforme, com todos se ajudando dentro de campo. Estamos tentando fazer todos se conhecerem bem para ter um entrosamento. Com a Copa das Confederações pela frente, é a chance de termos tempo para nos reunir e arrumar certos aspectos, como a parte tática e ficarmos mais preparados para as Eliminatórias. Isso será fundamental porque geralmente não temos tempo para treinar.

Por que você tem optado por jogadores jovens nas suas convocações?

Certos atletas mais renomados não jogam tanto de forma coletiva e pensam muito individualmente. Mas tenho tentado fazer uma mescla e vamos usar os jogos da Copa das Confederações para mostrar o nosso potencial, representar bem a África e fazer nosso país ter orgulho de nós.

Existem semelhanças entre a Nigéria que ganhou a Copa Africana em 1994 e a deste ano?

São totalmente diferentes. Agora temos uma equipe jovem. Naquela época a mesma base atuou junta ao longo de uns sete anos. Éramos entrosados e tento trazer o mesmo espírito para este grupo.

A Nigéria dominou o futebol africano na segunda metade dos anos 1990, ao ser campeã olímpica e fazer boa campanha na Copa de 1998. Nos últimos anos está atrás de Costa do Marfim e Gana. Por que houve essa perda de espaço?

Nós não tivemos uma boa preparação e fomos superados. As equipes de base não foram bem trabalhadas para assumir a responsabilidade de jogar pela seleção principal. Agora estamos à procura por jovens justamente para reconstruir todo esse trabalho. Enfrento o problema que nossos jogadores costumam deixar o país muito cedo para jogar na Europa e adquirem uma mentalidade diferente. Há uma certa falta de identificação com a Nigéria e isso obriga a ter que fazer um trabalho de readaptação à nossa realidade.

Na última Copa Africana, das 16 seleções, apenas seis tinham treinadores nascidos no próprio país. Falta valorização aos técnicos locais?

Não vejo dessa maneira. Algumas vezes os técnicos estrangeiros têm preferência, especialmente os europeus, e não tenho nada contra isso. Mas eu quero que venham para cá profissionais competentes que ajudem o futebol africano a se desenvolver e isso não tem acontecido. Tenho na minha comissão técnica dois ex-jogadores da Nigéria em Copas do Mundo. Meu assistente, Daniel Amokachi, e o preparador de goleiros, Ike Shorunmu, são cruciais. Eles têm muito conhecimento e paixão pelo futebol para passar aos nossos jogadores a importância de representar o país.

Você classificou Togo para a Copa da Alemanha e treinou também a seleção de Mali. Qual experiência você acumulou com esses trabalhos?

Togo e Nigéria são parecidas no estilo de jogo, no perfil de cada atleta. Mali é diferente por ter uma grande influência francesa na forma de atuar, gosta de ter a posse de bola e trocar muitos passes. O aprendizado que tive é que o treinador precisa entender o sistema como cada elenco deseja joga e confiar no potencial de cada atleta.