Futebol nigeriano fora dos Jogos de Atenas A pedra no sapato do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta/96 também não vai à Olimpíada de Atenas. A Nigéria foi eliminada neste sábado ao ser derrotada pela Tunísia por 2 a 0, em jogo válido pelo grupo A do pré-olímpico africano. Com o resultado, a equipe está fora do torneio de futebol masculino. Os gols que garantiram os tunisianos nos Jogos foram marcados por Khaled Mouelhi e Ali Zitouni. Outra seleção africana a garantir presença em Atenas foi Marrocos, com a vitória por 2 a 1 sobre a seleção de Angola, pelo grupo C. Neste domingo serão definidas as vagas dos grupos B e D. Camarões, atual campeão olímpico, enfrenta Mali, e Gana pega a Zâmbia. Nove seleções já estão garantidas para a primeira olimpíada do século. São elas: Argentina, Paraguai, Japão, Costa Rica, México, Austrália, Grécia, Marrocos e Tunísia.