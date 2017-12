Futebol: no Brasil, melhor vem de fora Depois de vários anos de domínio de jogadores brasileiros no seu próprio campeonato, como Romário, Kaká e Alex, aqueles que acompanham o futebol na terra do penta têm agora de se acostumar a uma nova realidade: o melhor do Brasileiro é um estrangeiro. Apesar de o País contar com vários deles, uma verdadeira seleção, a disputa desta edição está entre dois craques. De um lado o argentino Carlitos Tevez e do outro o servo-montenegrino Petkovic. Para alguns, Petkovic, que já passou por Vitória, Flamengo e Vasco, não poderia ser considerado estrangeiro. É o que pensa o técnico do Palmeiras, Emerson Leão. ?O sucesso (de Tevez e Pet) não é só dessa edição do Brasileiro. Um é o jogador mais caro do Brasil e o outro é praticamente brasileiro, de tanto que já jogou por aqui?, filosofou. Leão acrescenta ainda que não há nenhuma surpresa na disputa. ?É normal o sucesso deles, mesmo porque demonstraram capacidade e talento ao longo de todo o campeonato?. Revelado pelo Boca, Tevez chegou da Argentina trazendo na bagagem um título da Libertadores, um da Copa Intercontinental e a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, em 2004. Além disso tudo, tem a constante admiração de companheiros e de outros jogadores. Como Gamarra, seu rival na final olímpica de 2004. ?Não tenho dúvida nenhuma de que Carlitos é o melhor. Ele veio para solucionar um problema e conseguiu?, define o zagueiro do Palmeiras. Já Petkovic é o maior artilheiro estrangeiro do Brasileiro, com 59 gols. Ele nasceu em Majdanpek, na antiga Iugoslávia, hoje Sérvia e Montenegro. Iniciou a carreira no Estrela Vermelha. Aos 21 anos, foi levado pelo Real Madrid. Mas não teve sorte na Espanha. Em 1997 veio jogar no Vitória, da Bahia. Até hoje, não se arrepende. Foi o xodó da torcida por 2 temporadas. ?Fui muito bem recebido no Brasil e por isso me adaptei rapidamente. Gosto dos brasileiros.? Em 1999, foi para o Venezia, da Itália. Retornou ao Brasil em 2000 para o Flamengo e fez o gol do tricampeonato carioca de 2002, contra o Vasco, que depois o levou para São Januário em 2003 e 2004. Antes de voltar ao Brasil, teve passagem rápida pelo mundo árabe. No Fluminense desde agosto. Em 7 de setembro, fez o milésimo gol do clube em Brasileiros contra o Cruzeiro. Neste Brasileiro, Tevez já fez 18 gols pelo Corinthians e Petkovic marcou seis pelo Flu. Para o técnico da seleção argentina, José Pekerman, a experiência brasileira é fundamental para Tevez. ?Ele ganhou muita confiança (no Brasil) e está aprendendo bastante ao atuar num campeonato competitivo e de alto nível como o Brasileiro. Acho que isso é importante para a seleção e para o seu jogo. Devemos valorizar muito o fato de Tevez estar triunfando no Brasil.?