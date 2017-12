Futebol: novos conflitos na Argentina Trinta e quatro torcedores permaneciam presos até a manhã desta segunda-feira em Buenos Aires, um dia depois dos graves conflitos registrados em dois jogos do campeonato argentino de futebol. Os incidentes ocorreram durante as partidas River Plate x Nueva Chicago (0 a 0) e Chacarita x Boca Juniors (1 a 1). Os conflitos entre torcidas rivais e choques com a polícia deixaram saldo de pelo menos 20 pessoas feridas, uma delas, gravemente. Na partida entre Chacarita e Boca, disputada no estádio do San Lorenzo de Almagro, torcedores se enfrentaram com paus, pedras, facas e estiletes. Vários tiros foram disparados, mas ninguém foi ferido a bala. A polícia conseguiu prender 40 pessoas. No Monumental de Nuñez, torcidas organizadas do River prepararam uma emboscada na chegada dos torcedores adversários ao estádio. Um torcedor do River levou um tiro e se encontra internado em um hospital em estado grave. Dezesseis policiais foram feridos nos conflitos. Só neste ano, três torcedores morreram em conflitos nos estádios de futebol da Argentina.