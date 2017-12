Futebol paulista: B2 tem jogo isolado A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, começa neste sábado com um único jogo. Em Serra Negra os donos casa recebem o Jalesense, às 15 horas, disposto a conquistar a primeira vitória na fase final. Depois de uma boa campanha na primeira fase, o Serra Negra vem de um empate e uma derrota, precisando de pontos para ainda continuar na briga por uma das duas vagas na Série B1 (quarta divisão) de 2004. O Jalesense, que encerrou a fase de classificação como o melhor time do Grupo 1, à frente até do adversário desta tarde, tem quatro pontos e divide a liderança com o Elosport, que no meio de semana venceu fora de casa o Itararé, melhor time da competição , por 4 a 2. Confira a 3ª rodada: Sábado - 15:00 - Serra Negra x Jalesense; Domingo - 11:00 - Grêmio Barueri x Itararé; Elosport x Águas de Lindóia; 15:00 - Pirassununguense x Joseense. Classificação: 1) Elosport e Jalesense 4 pontos; 3) Grêmio Barueri e Pirassununguense 3; 5) Águas de Lindóia e Joseense 2; 7) Serra Negra e Itararé 1.