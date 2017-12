Futebol paulista colecionou fracassos Foi um ano jogado fora. Assim pode se resumir a campanha dos quatro clubes grandes do futebol paulista na temporada. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos causaram muito mais tristezas e frustrações aos torcedores do que alegria. Poucos títulos (o Corinthians foi campeão paulista e o São Paulo ganhou o Torneio Rio-São Paulo), e derrotas humilhantes, como os 7 a 1 que o time do Morumbi levou do Vasco e o 6 a 2 que o do Parque Antártica sofreu do Fluminense. Dinheiro perdido com contratações que não deram certo, brigas internas, e demissões de técnicos nos quatros clubes. A insatisfação foi tão grande que a torcida do Palmeiras, como protesto, fez um ?enterro? simbólico da diretoria, comissão técnica e de alguns jogadores para o ?amargo? 2001.