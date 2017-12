Futebol paulista ganha novo torneio Para diminuir os prejuízos e manter os clubes do interior em atividade, a Federação Paulista de Futebol confirmou nesta terça-feira, a realização da Copa Interior. A competição vai reunir 16 clubes da Primeira Divisão - Séries A-1, A-2 e A-3 - e terá como grande atrativo a transmissão pela Rede Record. A entidade promete divulgar nesta quarta-feira, a tabela e o regulamento da competição, depois de ter realizado uma reunião, segunda-feira, com os presidentes de todos os participantes. A Copa Interior terá 16 clubes, divididos em dois grupos com oito times cada. Os grupos estão definidos: Grupo Leste - Internacional de Limeira, Juventus, Nacional, São Bento, Sãocarlense, Portuguesa Santista, União Barbarense e XV de Jaú. Grupo Oeste - Bandeirante de Birigui, Comercial, Francana, Marília, Mirassol, Noroeste, Olímpia e Rio Preto. O campeonato começa no dia 8 de setembro e a primeira fase termina no dia 02 de dezembro. Cada time fará pelo menos 14 jogos, uma vez que se enfrentarão em turno e returno dentro do próprio grupo. Os jogos serão realizados aos domingos às 11 horas da manhã. Uma das partidas de cada rodada será antecipada para o sábado, porque terá transmissão ao vivo pela televisão também às 11 horas da manhã. Ao final da primeira fase, classificam-se os dois primeiros colocados de cada grupo. Na fase seguinte, os times jogam no sistema de eliminatória, em jogo de ida-e-volta, com o primeiro de um grupo enfrentando o segundo do outro grupo. O sistema de pontuação será o mesmo do Campeonato Paulista. As partidas que terminarem empatadas terão disputa do ponto extra nos pênaltis. A final será disputada em apenas um jogo, sendo que o time de melhor campanha será o mandante. As despesas de arbitragem serão custeadas pela FPF. Todos os 16 clubes jogarão com uniformes cedidos pela Umbro e pela Coca-Cola, que patrocinam a competição. A cota pela participação no campeonato é de R$ 60 mil. O campeão, que pode ter o direito de disputar a Copa do Brasil do próximo ano, receberá R$ 150 mil e o vice R$ 50 mil. Os ingressos para os jogos custarão no máximo R$ 5, valor que ainda precisa ser confirmado pela FPF. A promoção do torneio é de uma empresa de marketing esportivo do Rio de Janeiro: a TopSports.