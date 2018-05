'Hoje, o futebol pode ser visto em qualquer lugar do mundo', diz Gil

O zagueiro Gil foi comprado do Corintians por 10 milhões de euros pelo Shandong Luneng. Mesmo na China, o jogador está cotado para ser convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira para os jogos contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi titular no último jogo do Brasil em 2015 (vitória sobre o Peru por 3 a 0), quando defendia o Corinthians.

A sua família também está morando com você na China? Como está a adaptação dos seus famílias ao País?

Eles ainda não vieram. Estão organizando as coisas no Brasil para, em breve, poder vir para cá comigo. Teria também muitas viagens aqui neste início, por conta da Liga da Ásia, então acabei ficando pouco fora da nossa cidade.

Quais foram as suas primeiras impressões da China?

Ainda não deu para conhecer muito, até por causa das viagens. Mas por enquanto tudo tranquilo. Os brasileiros do time me receberam muito bem, saímos para jantar, e parece um lugar agradável. Os chineses do time e toda diretoria também me trataram muito bem e foram muito atenciosos. Aos poucos vamos conhecendo melhor.

A China pretende se transformar em uma potência no futebol. É possível?

Acho que estão caminhando para isso. Trazendo jogadores de peso, vão melhorar ainda mais o nível do futebol daqui, que já é bom. Pelo que vi aqui até agora, o nível é bom e o campeonato disputado. Existe um planejamento, muito investimento, e a China já mostrou em outras modalidades que é uma potência esportiva.

Que tipo de contribuição os brasileiros podem dar para o desenvolvimento do futebol chinês?

Todo jogador de qualidade que vier para China poderá ajudar nesse desenvolvimento, principalmente por elevar o nível de competição do país. Acho que esse é o principal ponto. Eles são dedicados, muitos têm qualidade, e com o tempo a evolução será natural. Hoje já existe um bom nível entre os principais clubes.

A China tem chamado a atenção pelos gastos com o futebol. Alguma situação relacionada a isso, como instalações luxuosas ou estruturas milionárias, já lhe chamou a atenção?

É um país com estrutura muito boa, tudo é bem organizado e as coisas funcionam. Existe uma grande organização para as coisas serem como devem ser. Conheci pouco na prática ainda, mas aos poucos vamos sabendo melhor sobre a cultura e costumes deles.

Você teme não ser mais convocado para a seleção brasileira?

Não. Acho que ser convocado é fruto do trabalho feito, independentemente do local. Tenho me dedicado aqui do mesmo jeito que sempre me dediquei no Corinthians. Procuro fazer complementos físico e técnico, temos uma comissão técnica muito boa, e isso ajuda. Hoje, o futebol pode ser visto em qualquer lugar do mundo também, então ajuda para que todos possam ser observados. Além disso, estou em um clube de ponta aqui da China, que disputa títulos e joga a Liga dos Campeões da Ásia, principal competição para eles.

Qual é a sua expectativa para o Campeonato Chinês?

A expectativa é boa. Temos um bom time, chegaram alguns reforços, e creio que temos tudo para brigar pelo título. Sabemos das dificuldades, mas estamos preparados e já mostramos isso nos primeiros jogos da temporada. É o início de um novo trabalho, mas que tem tudo para dar certo.

O Guangzhou Evergrande venceu cinco títulos seguidos (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015). O objetivo do Shandong Luneng é acabar com esse hegemonia?

Não pensamos em acabar com a hegemonia deles, mas sim em conquistar esse título. Temos condições de brigar de igual para igual em todas as competição que estamos na disputa.