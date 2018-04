Futebol romeno tem oito clubes punidos por dívidas

No ranking mundial da Fifa, a Romênia aparece à frente de Itália e Inglaterra. Mas a situação econômica dos clubes romenos vai de mal a pior. Nesta segunda-feira, a Federação Romena de Futebol anunciou punição a oito equipes, sendo sete da primeira divisão, que vão perder pontos por dívidas com fornecedores e com a Fazenda.

Entre os clubes punidos está o Cluj, segunda melhor equipe da Romênia no ranking de clubes da Uefa. Em crise financeira, o time é o antepenúltimo colocado do Campeonato Romeno, correndo sério risco de rebaixamento. Independente da divisão em que estiver na próxima temporada, vai começar com seis pontos a menos.

Também foram punidos, entre outros, o Petrolul Ploiesti (terceiro colocado no Romeno) e o Ceahlaul Piatra Neamt (lanterna), que vai começar a próxima temporada com nove pontos negativos. Em menos de três anos, seis clubes declararam falência, entre eles o Cluj, o Rapid e o Dínamo Bucareste.