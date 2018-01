Futebol: tecnologia para evitar erros Uma empresa de tecnologia da Alemanha acaba de lançar sistema que promete revolucionar o futebol. A Cairos, em parceria com a Universidade Técnica de Munique, criou programa eletrônico que dará todas as informações sobre a partida ao juiz de forma instantânea e evitará erros de interpretação. ?Poderemos detectar se um jogador está impedido, se a bola entrou no gol, se saiu, qual a distância entre a barreira e o cobrador de falta. Enfim, todas os dados para evitar confusões no futebol?, afirmou Hanno Reinert, um dos diretores da empresa, em entrevista ao Estado. Os micro-sensores seriam colocados na bola e outros nas caneleiras de cada jogador que entrar em campo. Dez receptores estarão espalhados pelo estádio e enviarão, em tempo real, as informações para um relógio digital que ficará com o juiz. Em fração de segundo, os chips transmitirão uma grande quantidade de dados de alta precisão, como por exemplo a posição exata, em centímetros, de um jogador ou da bola, sua velocidade e a potência do chute. O custo de instalação do sistema é de US$ 250 mil por estádio. Antes de o juiz ter tempo de apitar um lance, o sistema já enviaria a informação necessária para que ele decida qual a medida a ser tomada. ?Não há interrupção do jogo, como ocorre no futebol americano?, garante Reinert, que lembra que o sistema levou dois anos para ser desenvolvido e custou US$ 7,5 milhões. A empresa apresentou o projeto a representantes da Fifa na semana passada. ?Ficamos impressionados e estamos estudando?, afirmou um funcionário da entidade. A Fifa sempre se mostrou contrária à inclusão de tecnologias no futebol, por temer que passasse a depender de computadores. Segundo o sistema alemão, a decisão final de uma jogada polêmica continua nas mãos do juiz. A empresa já conta com a simpatia de árbitros e treinadores da Alemanha. Os dois grupos prometeram pressionar a Fifa para avaliar a eficiência do projeto e, se possível, adotá-lo para a Copa de 2006, marcada para a Alemanha. O sistema ainda permite que as informações sejam transmitidas para os telões dos estádios e para as redes que transmitem os jogos. Os treinadores poderiam receber dados sobre a movimentação dos jogadores.