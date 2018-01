Futebol tem de bancar a área social Quem não se recorda (sobretudo os mais velhos) daquele tempo em que dirigentes assinavam cheques pessoais para definir a contratação de jogadores? Ou então aqueles que apelavam para companheiros (abastados, é claro!) de outros departamentos e faziam a famosa ?vaquinha?? Pois é, houve uma época na qual o clube bancava o futebol. Áureos dias aqueles... As piscinas viviam repletas de sócios, as quadras poliesportivas eram tomadas por filas de pacientes pessoas que aguardavam a vez para bater uma bolinha. E o cofre da agremiação ficava recheado com o pagamento de mensalidades e taxas. Bons tempos! Leia mais no O Estado de S. Paulo