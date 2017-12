Futebol, um ex-campeão de audiência A tevê chegou ao Brasil na metade do século passado. Nos anos 60 ainda engatinhava e não mostrou para a massa os espetáculos de Pelé no Santos e de Garrincha no Botafogo. Duas décadas depois, televisão já não era artigo de luxo e o futebol alcançou status de campeão de audiência. No século 21, os números da audiência já não são mais tão generosos com o esporte mais popular do País. Mas Luís Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicação, não parece preocupado. "Todo início de temporada é isso: invariavelmente a imprensa diz que o futebol não é mais um bom produto, aí as disputas vão chegando às finais, as audiências crescem e falam que foi o campeonato que decolou. Simplesmente esquecem de levar em conta as circunstâncias: começo é começo, na hora das decisões as coisas sempre mudam." Leia mais no Jornal da Tarde