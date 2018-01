Futebol: um negócio da China Clubes em dificuldades financeiras têm uma boa oportunidade para sair da crise. Basta contratar um jogador chinês de bom cartel. Atrás do atleta sempre vem uma empresa chinesa disposta a investir milhões de dólares no clube. Essa história já aconteceu com o Everton, da Inglaterra. O tradicional clube inglês estava no buraco em 2001. Suas dívidas alcançavam US$ 6 milhões e o patrocinador, T-Mobile, havia desistido de investir no time. Foi aí que apareceu a China Kejian Corp., empresa de telefonia celular. A Kejian queria investir no Everton, mas em contrapartida pedia ao clube a contratação de um jogador chinês. Os ingleses desconfiaram de que não seria um bom negócio. Mas, sem dinheiro, não tiveram alternativa diante da insistência da Kejian. Depois da Copa de 2002, o Everton comprou Li Tie e Li Weifeng, os dois da Seleção da China. Contrato fechado com os atletas, a empresa depositou US$ 3,3 milhões de patrocínio por dois anos na conta do clube. Leia mais no Jornal da Tarde