Futebol vira prioridade no Palmeiras Affonso Della Monica Netto, de 68 anos, eleito presidente do Palmeiras na noite de domingo, promete dar atenção especial ao futebol e montar times fortes, que tenham condições de disputar títulos importantes. O discurso, seu primeiro no posto máximo do Palestra Itália, agradou aos oposicionistas, que criticavam Mustafá Contursi por "nunca ter-se importado muito com o futebol". Algumas atitudes do dirigente mostram sua preocupação com a equipe. Uma das primeiras medidas será a contratação de um assessor de imprensa. Acha que um profissional da área poderá dar mais tranqüilidade para que os atletas e a comissão técnica trabalhem "em paz", sem se preocupar com a mídia. Nos últimos meses de 2004, o treinador Estevam Soares é quem vinha fazendo o papel de assessor. Embora tenha assumido a presidência apenas após a eleição, em que derrotou o oposicionista Seraphim Del Grande por 201 a 40 votos, Della Monica já participou de decisões importantes nas últimas semanas. Com Mustafá, acertou a contratação dos jogadores Bruno, Cristian, Marcel e Warley e do preparador físico Moracy Sant?Anna. Moracy, por sinal, chega com missão importante. Terá poder - e recomendações - para adotar a linha-dura com o grupo, controlando horários e exigindo bastante empenho nos treinamentos. Walmir Cruz, preparador demitido no ano passado, era considerado "bonzinho" demais com os atletas. Por isso, na opinião da cúpula palmeirense, o elenco se acomodou na metade do Brasileiro. E Della Monica viu tudo de perto. Ao contrário de Mustafá, que não costumava acompanhar a delegação, o novo presidente esteve com o grupo nas 46 rodadas do Brasileiro de 2004. "Sou apaixonado por futebol desde criança", revelou. Apesar da derrota na eleição, Seraphim Del Grande se dispôs a passar a negociação de parceria com as Casas Bahia para a nova diretoria. Mas Della Monica disse que, por enquanto, tem outros problemas mais urgentes para resolver, como eleições no Conselho Deliberativo.