Futebol vive luto eterno, diz Abel Braga O futebol brasileiro está eternamente em luto fora de campo. Esta é a opinião do técnico Abel Braga da Ponte Preta, que não se mostrou surpreso pela nova confusão criada dentro do Campeonato Brasileiro com a ameaça da paralisação da competição. A reação, de modo geral, foi de surpresa entre técnicos e torcedores pela atitude tomada por apenas alguns clubes. "Sempre foi assim. Temos grandes craques em campo, mas não conseguimos nos organizar fora das quatro linhas", comentou. Pepe, técnico do Guarani, nem quis falar do assunto. "Parar o campeonato para quê? Não vejo motivos", comentou. Os dois técnicos mantiveram normalmente o ritmo de treinamentos. O gerente de futebol do Guarani, Neto Ferreira, não se abalou com a ameaça: " Nosso negócio é treinar. O resto deixamos para os dirigentes". Os dirigentes de Guarani e Ponte Preta, por sua vez, não emitiram nenhuma posição oficial. O Guarani pertence ao Clube dos 13, mas desconhece qualquer ação para parar o campeonato. A Ponte, que perdeu quatro pontos no STJD, está assustada e evita qualque r comentário a respeito do novo problema. A direção do São Caetano foi mais incisiva confirmando que vai, de qualquer jeito, enfrentar o Paraná, sábado, às 15h30, na capital paranaense. Apesar de manifestar apoio à mudança no Estatuto do Interior, o presidente do União São João, José Mário Pavan, também acha que os jogos devem acontecer normalmente. Os outros clubes do interior que participam da competição - Mogi Mirim, Marília e Paulista - também não alteraram suas programações apostando na confirmação das rodadas.