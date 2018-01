Futebol x CLT: Europa já resolveu o problema Se no Brasil o debate sobre colocar os jogadores e clubes sujeitos às normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está apenas começando, na Europa a relação entre empregadores (clubes) e os funcionários (atletas) já está esclarecida há mais de uma década. "Todos os jogadores são tratados exatamente como outros trabalhadores. As leis trabalhistas valem para todos no país, do borracheiro ao artilheiro do campeonato", diz um assessor da Inter de Milão, ex-time de Ronaldo. Tanto a Fifa como a Uefa (Associação Européia deFutebol) explicam que não existe um código internacional pelo qual os times devem atuar e basear os contratos com seus funcionários e atletas. "Cada país segue suas próprias leis", explica um assessor legal da Fifa. Mas na Europa, quase todos os times, pequenos ou grandes, são obrigados a seguir as as leis trabalhistas estabelecidas pelo país em que estão atuando. Na Suíça, por exemplo, uma contusão é considerada como "acidente de trabalho" e o clube responsável pelo atleta deve continuar pagando o salário de seu funcionário. "Esse é um dos deveres do empregador", explica uma porta-voz da Federação Suíça de Futebol. Na poderosa Inter de Milão, a lei adotada é a mesma. A diferença, porém, é que com os salários altos recebidos por algumas estrelas, os cartolas passaram a se proteger contra prejuízos milionários. O método encontrado foi a de contratar um seguro para cada um de seus jogadores. No caso de uma contusão, portanto, o time continua pagando o salário do atleta, mas é recompensado pelo seguro. "Esse foi o caso de Ronaldo quando foi obrigado a ficar parado para se recuperar de sua contusão", explicou o assessor da Inter, fazendo referência aos meses em que o atual atacante do Real Madrid ficou sem jogar pelo time italiano, que continuou pagando seu salário.