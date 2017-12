Futebol x Fome: sucesso de público e gols A festa que Roberto Carlos organizou na noite desta terça-feira no Estádio Palestra Itália foi um sucesso ? de público, de arrecadação de alimentos e de presença de notáveis no gramado. Mas falhou na organização. Muitos amigos dos personagens da festa quiseram roubar a cena e congestionaram as laterais do campo do Palmeiras. A confusão foi tão grande, em alguns momentos, que astros como Ronaldo tiveram de sair na correria, para evitar atropelos. No fim, sob chuva fina, empate por 3 a 3 no jogo do Futebol x Fome. O principal convidado de Roberto Carlos foi Ronaldo, seu companheiro de Real Madrid. Na noite de segunda-feira, o Fenômeno participou da festa de despedida do chileno Ivan Zamorano, em Santiago, e chegou em tempo para o compromisso em São Paulo. Ronaldo jogou apenas o primeiro tempo e disfarçou, na hora de deixar o campo. A um sinal de seu assessor, Rodrigo Paiva, foi caminhando de costas para o gol e, quando chegou perto da escada que leva aos vestiários, deu o pique mais veloz da noite. Em entrevista-relâmpago, o artilheiro da Copa de 2002 afirmou que 2003 foi ?ótimo? e que espera 2004 ?ainda melhor?. Ronaldo não marcou no Parque Antártica, ao contrário do que ocorreu no Chile ? fez um gol, na vitória por 5 a 2 dos Amigos de Zamorano contra um combinado do Chile. Depois de sua rápida participação no amistoso beneficente em São Paulo, foi com os amigos para uma festa. Congestionamento ? As duas equipes tiveram mais de 30 jogadores para cada lado. Roberto Carlos teve como companheiros craques como Ronaldo, Cafu, Bebeto, além de Elano, Gabriel e Nenê (ex-Santos), autores dos três gols. Na equipe do Só para Contrariar, atuaram, entre outros, Kléber (ex-Corinthians), Vampeta, Kaká, Júlio Baptista, Narciso, mais Denílson e André Night (2), que fizeram os gols. Os alimentos coletados serão distribuídos para as instituições APAE-SP, Hospital do Câncer de Barretos, Instituto Luz das Estrelas e Casa Tia Maria. Celebridades - Jogador é celebridade. Um evento beneficente como o Futebol x Fome, que aconteceu nesta terça-feira à noite, no Parque Antártica, provou isso sem deixar dúvidas. Jogadores como Roberto Carlos, Vampeta e Júlio Batista dividiam a atenção dos jornalistas ao lado de cantores como Fábio Jr., Alexandre Pires, Roger (ex-Ultraje), entre outros. A fórmula não é complicada. Basta um hotel cinco estrelas, para sediar o evento, anunciar a presença de algumas celebridades, tema que está até na novela das oito, para um batalhão de jornalistas se deslocarem até lá atrás de uma boa entrevista. E a mistura das celebridades provoca reuniões engraçadas. Ao mesmo lado, jornalistas esportivos empurravam aos seus colegas de revistas de fofocas e badalação. O resultado é uma grande confusão. O interesse não é apenas a temporada européia de futebol ou o próximo clube de Vampeta. A separação de Ronaldo e Milene vira um dos assuntos principais. E quem é a nova namorada de Roberto Carlos? No estacionamento do hotel Gran Meliá Mofarrej, carros importados, todos imponentes e blindados, anunciavam a chegada de uma celebridade: era jogador ou cantor de pagode, ou sertanejo? Chitãozinho, por exemplo, foi logo cercado por várias televisões e começava a falar de sua habilidade dentro do gramado. Denílson, que observava de longe, dava risadas e, dentro do clima de confraternização, não quis entregar quem é o pior futebolista entre os artistas. "Acho que sou eu mesmo. Eu também sou um jogador artista", brincou, desviando o assunto. Até a modelo Sabrina Sato, ex-BBB, apareceu no lobby do hotel, vestindo uma micro-saia e uma blusa decotada. "O que você veio fazer aqui?", perguntaram. "Jogar futebol", brincou. Depois emendou: "O mesmo que você. Trabalhar!", respondeu serelepe a modelo dividindo com outro personagem do programa Pânico, o Mendigo, as entrevistas com artistas e jogadores. Sem dúvida, a japonezinha conseguiu várias exclusivas bem-humoradas. Em um momento, o cantor Zezé di Camargo fez o papel de câmera-man e pegou um close nas pernas de Sabrina.