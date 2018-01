Futebol Zero. Isso tem jeito? Nem um programa de emergência como o Fome Zero pode dar esperança ao torcedor palmeirense, "faminto", há tempos, por futebol. O Palmeiras virou um "prato cheio" para os humoristas nacionais, após o vergonhoso rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e o vexame de domingo no Paulistão: derrota por 4 a 2 diante da União Barbarense. "É mais fácil acabar com a fome no Brasil do que o Palmeiras voltar a jogar futebol", afirma Marcos Chiesa, o Bola, do programa Pânico da Jovem Pan. Segundo ele, a situação do Palmeiras é tão feia que nem Gisele Bündchen resolveria. Leia mais no Estadão