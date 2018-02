"Futebolês" separa países irmãos A presença da seleção campeã do mundo em Portugal facilita o trabalho da Assessoria de Imprensa da CBF por causa do idioma. Não há necessidade de organizar entrevistas separadas para os jornalistas. A interação, porém, às vezes é prejudicada por dúvidas, relacionadas a termos utilizados nos dois países. Na edição de ontem, o jornal esportivo O Jogo, da cidade do Porto, ilustrou de que forma são faladas e escritas em Portugal expressões corriqueiras do nosso vocabulário esportivo. Elas compõem o futebolês em português, com as variações d?além-mar. A leitura atenta de outros jornais permite notar que as diferenças são ainda mais extensas. Leia mais no Estadão