Futsal: Brasil estréia amanhã no Mundial Um inacreditável Mundial de Futsal está sendo jogado em Taiwan: além dos 14 jogadores da Seleção Brasileira, são outros 12 do País na Itália, mais dois na Espanha - atual campeã, com o título da Guatemala, em 2000. Além disso, dos 14 que atuam pelo Brasil, sete são de clubes da Europa. A estréia, nesta segunda-feira, será contra a Austrália, às 8 horas de Brasília. O Grupo B ainda tem Tailândia e República Checa. Band e SporTV transmitirão todos os jogos do Brasil. Em Taiwan, ainda são três técnicos brasileiros: Fernando Luiz Coelho, o Ferreti, mais Sérgio Sapo no Japão e Gláucio Castro na Tailândia. A saga, portanto, é de "brasileiros contra brasileiros", que deverão chegar à final do dia 5. Jogando por Brasil, Itália ou Espanha (com uma liga que movimenta 4,6 milhões de euros/ano). No Grupo A estão Espanha, Egito, Ucrânia e Taiwan; no C, Itália, Paraguai, Estados Unidos e Japão; no D, Argentina, Portugal, Irã e Cuba. Rodada - Os primeiros resultados, deste domingo: Espanha 2 a 0 Ucrânia; Egito 12 a 0 Taiwan; Itália 6 a 3 Estados Unidos; Paraguai 5 a 4 Japão. Além de Brasil e Austrália, nesta segunda-feira ainda jogam república Checa e Tailândia, Irã e Portugal, Cuba e Argentina. O técnico Ferreti recebeu autorização para convocar brasileiros do Exterior. A Confederação Brasileira de Futsal desistiu de chamar apenas os que estivessem no País, porque seria "burrice" insistir, segundo Carlos Bettencourt, vice-presidente da CBFS. Assim, foram confirmados Schumacher, Euler, Manoel Tobias (por muito tempo considerado o melhor do mundo), Pablo, Vinícius e Simi - todos contratados por times espanhóis -, mais Vander Carioca, que joga na Itália. Considera-se que este Mundial "abrasileirado" está bem aberto. Além dos favoritos tradicionais - Espanha e Itália -, a Argentina também preocupa os brasileiros. É interessante lembrar ainda que o Irã ganhou um torneio internacional em julho, em casa, que contou com Brasil e Ucrânia (que já era considerada uma sensação do futsal).