Futsal: Brasil estréia com goleada O Brasil estreou na segunda fase do Mundial de Futsal com uma vitória fácil sobre a Ucrânia: 6 a 0. No jogo disputado na manhã deste domingo, o destaque na goleada foi Falcão, que marcou três gols. Índio (com dois gols) e Kosenko (contra) marcaram os outros gols para a Seleção Brasileira. Com esta vitória, o time brasileiro larga na frente no Grupo F, ficando na liderança pelo saldo de gols. O próximo jogo da Seleção é na manhã desta segunda-feira, às 8h, realizando o clássico sul-americano contra a Argentina. No outro jogo realizado no mesmo horário, pelo Grupo E, a Espanha ganhou da República Tcheca por 2 a 0, com dois gols de Javi Rodrigues.