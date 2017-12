Futsal: Brasil faz 10 a 0 na Austrália O Brasil estreou no Mundial de Futsal em Taipé, capital de Taiwan, com um massacre: 10 a 0 sobre a Austrália, gols de Falcão (dois), Schumacher, Vander, Simi, Índio (dois), Fininho e Neto (dois), pelo Grupo B. Com destaque para Falcão e Índio, a Seleção Brasileira deixou claro que não quer deixar escapar o título desta vez, como na última edição, na Guatemala/2000, quando perdeu da Espanha na final. O jogo foi no Novo Ginásio da Universidade de Taiwan, com 670 espectadores. As estatísticas apontaram que o Brasil finalizou 55 vezes, 33 a gol, contra seis da Austrália - nenhuma a gol. A posse de bola foi dos brasileiros em 74% do tempo. Pelo mesmo gupo, a República Checa derrotou a Tailândia por 2 a 1, de virada, com gols de Jaroslav Kamenicky e Michal Mares, faltando cinco minutos para o fim. Pelos tailandeses, marcou Prasert Innui. Pelo Grupo D, esperava-se mais da Argentina, campeã sul-americana, que teve trabalho para derrotar Cuba por 3 a 0. Os cubanos resistiram até os 10 minutos do segundo tempo (são duas etapas de 20 cada uma), com Hernán Garcías abrindo o marcador. Gustavo Barbona marcou dois minutos depois e Leandro Planas em outros dois. Pelos cubanos, destacou-se a boa defesa, além do grande preparo físico, com seus jogadores chegando a todas as bolas. Prevaleceu, no entanto, a maior qualidade técnica dos argentinos. Foram 50 chutes a gol (com 31 corretos) contra dez dos adversários (com sete certos). Com o primeiro gol tomado, os cubanos perderam a concentração. Portugal conseguiu fazer 4 a 0 sobre o Irã, apontado como revelação este ano, com gols de Luís Silva, Léo, Joel Queiros e Zezito. Os iranianos chutaram 13 vezes a gol, uma a mais que os portugueses. No domingo, haviam sido realizados jogos dos Grupos A e C. Pelo A, os atuais campeões espanhóis estrearam com 2 a 0 sobre a Ucrânia, que vem mostrando bons resultados em torneios internacionais mais recentes. Pelo mesmo grupo, a goleada foi do Egito, também uma das surpresas dos últimos meses, com 12 a 0 sobre Taiwan. No Grupo C, a campeã européia Itália fez 6 a 3 sobre os Estados Unidos, depois de começar atrás. O Paraguai, com tradição no esporte, suou para fechar 5 a 4 sobre o Japão, virando de 1 a 3. Para a rodada desta terça-feira, em que os espanhóis enfrentam a equipe da casa, os jornais já pediam "por favor" para que os campeões mundiais deixassem que marcassem ao menos um gol. A Espanha fez um treino-recreação jogando handebol (mas só podendo marcar gols de cabeça), enquanto os taiwaneses tentavam se reequilibrar dos 12 a 0 que levaram dos egípcios.