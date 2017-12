Futsal: Brasil goleia e é campeão A seleção brasileira conquistou neste domingo o título da Copa das Nações de Futsal disputada em Fortaleza, de uma forma inusitada. Apesar de ter vencido o Paraguai por 13 a 1 só conseguiu o título no saldo de gols. Na preliminar a Seleção Brasileira Sub- 23 goleou o Canadá por 11 a 1 e ficou com o vice-campeonato. A seleção brasileira principal entrou em quadra sabendo que apenas uma vitória não bastava. Teria de vencer para se igualar à Sub-23 em número de pontos e, depois, superá-la em número de gols. Assim, a equipe do técnico Ferretti aproveitou o primeiro tempo para abrir uma larga vantagem fazendo 8 a 0 e, na segunda etapa, voltou determinada a alcançar a diferença de gols necessária. Mesmo perdendo seu artilheiro, o ala Manoel Tobias, expulso aos seis minutos, não teve dificuldades em construir o marcador que precisava. Os gols do Brasil foram marcados por Índio (03), Manoel Tobias (03), André (02), Fininho, Tatu, Joan, Falcão e Micky. O goleiro Toti, cobrando pênalti, fez o único gol paraguaio.