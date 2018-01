Futsal: Brasil vence Portugal outra vez A seleção brasileira de futebol de salão derrotou Portugal neste domingo por 3 a 2, e conquistou o titulo do Desafio Internacional de Futsal, realizado em Joinville, Santa Catarina. As duas equipes se preparam para disputar o Mundial da categoria, no ano que vem, em Taiwan. Os gols do Brasil foram marcados por Tatu, Neto e Falcão. Joel e André fizeram os gols portugueses. No primeiro jogo do confronto, na sexta-feira, a equipe brasileira venceu por 4 a 1. Em 10 jogos entre as duas seleções, o Brasil venceu 9 e empatou um.