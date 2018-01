Futsal: brasileiro premiado na Espanha O pivô brasileiro Lenisio Teixeira, que este ano vai jogar pelo Polaris World, da Espanha, recebeu nesta quarta-feira os prêmios de melhor jogador da temporada passada, melhor pivô e artilheiro da Primeira Divisão do futsal na Espanha. A Liga Nacional de Futsal (LNFS) apresentou a nova temporada 2005-06 e premiou os melhores jogadores da competição, entre os quais também figurava o brasileiro Fernandinho, do Azkar Lugo, que recebeu o troféu de jogador revelação. Lenisio, que no ano passado vestiu a camisa do El Pozo Murcia, fechou com o Polaris World para esta temporada. "Foi um ano difícil, mas agora é preciso esquecer os problemas, pois a liga vai começar", disse o jogador. O histórico do pivô de 27 anos já é completo: venceu uma Copa da Espanha, dois títulos mundiais de clubes, um Campeonato Brasileiro, um Mundialito de seleções e uma Copa América. Este ano, Lenisio recebe pela terceira vez consecutiva o título de melhor jogador do campeonato e pela segunda vez o de melhor pivô.