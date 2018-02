Futsal: decisão será na prorrogação A seleção brasileira ficou no empate por 2 a 2 diante da Espanha, nesta sexta-feira, e vai tentar a classificação à final do Mundial de Futsal na prorrogação de cinco minutos para cada tempo. Se o jogo permanecer empatado, haverá cobrança de pênaltis. Os gols do Brasil foram marcados por Pablo e Simi.