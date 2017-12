Futsal do Brasil volta a jogar amanhã A goleada na estréia do Mundial não foi suficiente para deixar a seleção brasileira de futsal relaxada. Depois da vitória sobre a Austrália por 10 a 0, o time do Brasil está preocupado em consertar os erros na partida desta quarta-feira, às 10 horas (horário de Brasília), contra a Tailândia, em Taiwan. "Acredito que teremos mais dificuldades diante da Tailândia, porque eles têm uma defesa mais elaborada", afirmou o técnico da seleção brasileira, Ferreti. "Cada jogo vai mostrar um aspecto a ser melhorado e no momento precisamos trabalhar mais as bolas paradas." Ferreti sabe que não poderá facilitar as coisas para o adversário, que vem de derrota para a República Checa por 2 a 1. O técnico da seleção tailandesa é o brasileiro Gláucio de Castro, que reconheceu o favoritismo do Brasil. Resultados desta terça-feira: Taipei 0 x 10 Espanha, Itália 5 x 0 Japão, Egito 4 x 5 Ucrânia e Estados Unidos 3 x 1 Paraguai.