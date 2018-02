Futsal: sub-20 é campeã sul-americana Com gols de Fernandinho (2), Igor (2) e Devail, a seleção brasileira de futebol de salão sub-20 goleou a Venezuela neste domingo por 5 a 1 e sagrou-se campeã sul-americana da categoria. A medalha de bronze ficou com o Uruguai, vencedor do confronto contra o Paraguai por 5 a 2.