Futura mulher de Rooney ganha mais do que o jogador

Coleen McLoughlin, namorada e futura esposa do atacante do Manchester United, Wayne Rooney, é a mais rica de todas as "Wags", termo que designa as namoradas e esposas dos jogadores da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. A jovem de 21 anos, segundo o tablóide The Sun, ganhou no ano passado cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), superando o próprio Rooney, que ganha aproximadamente R$ 40 milhões. Os generosos ganhos provêm principalmente dos contratos publicitários, das aparições na televisão, dos direitos sobre os livros, das capas de revista e de um vídeo de ginástica. Collen é garota-propaganda da grife Asda's George, cujo contrato lhe garante um quantia de cerca de 5 milhões de euros (R$ 13 milhões) anuais. Além disso, a futura esposa de Rooney mantém contratos com importantes marcas como Diet Coke, Nike e LG. Outros 5,5 milhões de euros (R$ 14 milhões) são provenientes das vendas do seu perfume, "Coleen X", e de um contrato para escrever um livro de moda e de histórias para crianças. Antes de entrar nesta carreira, Colee McLoughlin trabalhava como vendedora de uma grande rede de lojas e ganhava um salário de 5 euros (R$ 13) por hora.