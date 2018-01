Reunião no México definirá futuro da Copa América do Centenário

A Conmebol anunciou no final da noite de quinta-feira que realizará uma reunião na próxima semana no México para definir detalhes da organização da Copa América do Centenário, marcada para 2016 e que será comemorativa aos 100 anos de fundação da entidade sul-americana.

"Representantes da Conmebol e da Concacaf, liderada pelo seu presidente Alfredo Hawit, se reunirão na próxima quinta-feira, 17 de setembro, na Cidade do México, para analisar de forma conjunta a organização da Copa Centenário a ser realizada no ano de 2016", afirma a Conmebol em nota oficial.

A entidade destaca o desejo de que o torneio seja disputado. "Ambas instituições mantêm o firme propósito de realizar o torneio em comemoração aos 100 anos de fundação da Confederação Sul-Americana de Futebol, a ser celebrado em 9 de julho do próximo ano", completa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A marcação da reunião para a Cidade do México, em 17 de setembro, aumenta os rumores sobre uma possível mudança na sede da competição. O torneio, que reunirá seleções da Conmebol e da Concacaf, está previsto para ser realizado nos Estados Unidos, mas surgiram especulações nas últimas semanas de que a sua sede poderia ser modificada - o México seria um dos candidatos a sediar a edição comemorativa da Copa América.

Em maio, vários dirigentes ligados à Conmebol, entre eles o brasileiro José Maria Marin, ex-presidente da CBF, foram detidos na Suíça, às vésperas do Congresso da Fifa, em uma investigação liderada pela Justiça dos Estados Unidos sobre acusações de corrupção no futebol, em alguns casos envolvendo a negociação dos direitos de transmissão de torneios como a própria Copa América do Centenário.

Assim, haveria preocupações envolvendo a realização do torneio no país que é berço das investigações sobre corrupção no futebol, o que poderia levar a Conmebol a mudar a sede da competição. Acordos comerciais, porém, poderiam impedir a mudança da sede.

O jornal paraguaio ABC Color publicou em sua edição desta sexta-feira que membros do Comitê Executivo da Conmebol se reuniram na última quinta na sua sede para discutir a possibilidade de transferir o torneio para o México. Um posicionamento oficial da entidade, porém, só deve mesmo ser apresentado após a reunião na próxima semana.

De qualquer modo, a Copa América do Centenário está prevista para ser disputada entre os dias 3 e 26 de junho do próximo ano, envolvendo 16 seleções, sendo dez da Conmebol e seis da Concacaf.