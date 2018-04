Futuro de Adriano na Roma depende de exames, diz jornal italiano

ROMA O futuro do atacante Adriano na Roma depende dos exames médicos previstos para este domingo na sede esportiva do clube italiano, depois de o jogador passar um mês se recuperando de uma lesão no ombro direito sofrida em janeiro, informa neste sábado o diário Corriere dello Sport.

Segundo o jornal, o grupo bancário Unicredit, que no ano passado pagou dívidas da companhia petrolífera proprietária da Roma, está pressionando pelo término do contrato com o brasileiro, que chegou à equipe italiana em junho de 2010.

"Esperamos a visita médica, depois decidiremos", indica uma fonte do clube romano citada pelo jornal esportivo.

Os responsáveis da Roma querem saber com os exames se Adriano irá precisar de outros 30 ou 40 dias de recuperação antes de voltar a treinar com o elenco.

O atacante sofreu a contusão no dia 19 de janeiro, durante partida entre Roma e Lazio, pela Copa da Itália. Ele passou por cirurgia e foi liberado pelo clube para tirar alguns dias de folga no Brasil.

Adriano deveria ter se apresentado à Roma no domingo passado, mas prolongou sua estada no Rio de Janeiro e só pegou voo de volta na última quarta-feira.

Durante os dias que ficou no Rio, o jogador se envolveu em polêmica por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro quando parado no trânsito pela blitz da Lei Seca.

A imprensa italiana cita também declarações do representante de Adriano, Gilmar Rinaldi, que nega qualquer proposta de outros clubes para comprar o jogador.

"É sempre a mesma coisa, não há verdade nesses boatos. Adriano tem contrato de dois anos e vai cumpri-lo", afirma Rinaldi.