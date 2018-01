Futuro de Deivid ainda é incerto O contrato de empréstimo de Deivid ao Santos termina nesta quinta-feira e a situação do jogador continua indefinida. O procurador do atleta, Jorge Moraes, viajou para a França para levar a proposta dos santistas à diretoria do Bordeaux de compra da metade dos direitos federativos do centroavante, por 3 milhões de euros. Mas há informações de que Moraes passará primeiro pela Espanha para se encontrar com os dirigentes do La Coruña, time que está interessado em levar o jogador. O clube espanhol não teria cacife para enfrentar a pedida do Bordeaux por Deivid, de 6 milhões de euros, mas acaba de negociar o centroavante Pandiani por 4 milhões de euros. Com isso, está com dinheiro em caixa e necessitando de um jogador para a posição. Também o Olympiakos sente a mesma necessidade, depois de perder Giovanni para o Santos no mês passado, e está interessado em contratar o centroavante brasileiro. Deivid não tem conversado com os jornalistas e já avisou que isso só ocorrerá quando seu caso estiver definido. Com esse quadro, sua escalação para o jogo de domingo está complicada e dificilmente haverá tempo para resolver a questão. Não jogando, a dupla de ataque santista para a partida contra o Juventude deverá ser formada por Giovanni e Robinho, sendo que o último chegará sexta-feira cedo a Santos e já está convocado para o treino da tarde. Gallo já avisou que irá escalar o jogador e conta com o apoio do presidente Marcelo Teixeira, que vetou a participação do atacante num jogo beneficente promovido por Figo. Se não participará dessa partida, Robinho foi convocado para outra promoção beneficente: segunda-feira haverá um jogo às 19 horas na Vila Belmiro. Vai marcar a despedida dos campos do volante Narciso, que precisou passar por um transplante de medula para vencer a leucemia. Jogadores como Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Romário e outros, incluindo as estrelas santistas, participarão do jogo. O ingresso custará R$ 5 e a renda será revertida para a Vidar, entidade fundada pelo jogador para auxiliar os doentes necessitados de transplante de medula óssea.