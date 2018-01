Futuro de Edu Dracena ainda é incerto O zagueiro Edu Dracena, que na semana passada rescindiu seu contrato com o Olympiakos, da Grécia, já retornou aos treinos no Guarani. Na segunda-feira ele já realizou treinamentos físicos e nesta terça deve voltar aos treinos com bola. A sua permanência no clube, porém, ainda é incerta. É provável que ele seja negociado com algum outro clube brasileiro, já que o time campineiro contratou o zagueiro Paulão, ex-São Paulo, para atuar ao lado de Bruno Quadros na defesa titular. Na estréia, Paulão marcou um gol na goleada de 4 a 0 do Guarani, sobre o União Barbarense. Ainda nesta terça-feira, o time reserva realiza um amistoso contra o Sporting Cristal, do Peru. O jogo, que seria disputado no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e cobraria um quilo de alimento não-perecível dos torcedores que quisessem acompanhá-lo, foi transferido para o Estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba, com entrada franca. O Guarani só volta a jogar no próximo sábado, em Itu, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior. Na rodada do meio da semana o time folga.