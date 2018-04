Futuro de França será definido até 5ª O futuro de França estará decidido até quinta-feira. Segundo integrantes da comissão técnica do São Paulo, este foi o prazo estipulado pela diretoria para definir se contará ou não com o jogador na temporada. O atacante, que está em lua-de-mel, aguarda a conclusão da negociação de seu passe com o Bayer Leverkusen, da Alemanha. O clube paulista tenta concretizar a transferência e, ao mesmo tempo, convencer os dirigentes alemães a adiarem a apresentação do jogador até o início do segundo semestre. Assim, França poderia disputar o Torneio Rio-São Paulo pelo Tricolor.