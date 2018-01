Futuro de Geninho em jogo contra Ponte O nível real de estabilidade de Geninho como técnico do Corinthians será testado depois do jogo de domingo contra a Ponte Preta, em Campinas. Após as derrotas para o São Caetano (1 a 0) e para o São Paulo (2 a 1), já há muita gente no Parque São Jorge apostando que o treinador não conseguirá ?sobreviver? ao terceiro tropeço seguido. O próprio vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadni, que sempre defendeu abertamente a continuidade do treinador, ontem preferiu sair pela tangente. ?Isso não é notícia, é coisa de jornal.? Leia mais no Jornal da Tarde