Futuro de Júlio César é incógnita O futuro do goleiro Júlio César ainda é incerto. Embora tenha acertado sua transferência do Flamengo para a Internazionale de Milão, da Itália, ele não sabe se vai atuar pela equipe italiana em 2005. Isto porque o clube já preencheu todas as vagas para atletas extracomunitários. Com isso, existe a possibilidade de o goleiro ser emprestado para uma outra equipe da Itália e, até mesmo, do Brasil. Quando se despediu dos ex-companheiros de Flamengo, no final de dezembro, Júlio César declarou que seria emprestado ao Reggina. Mas, por enquanto, nada foi definido. O jogador chegou a dizer que não teria interesse em atuar por uma equipe pequena porque queria ter visibilidade para manter suas chances de continuar a ser convocado para a seleção brasileira. Ao término do Campeonato Brasileiro, surgiram boatos de que alguns clubes nacionais estavam interessados em contratar o atleta. Um deles seria o Santos. Júlio César, porém, nunca escondeu seu desejo em atuar na Europa. Mas, como surgiu a possibilidade de a Inter querer emprestá-lo para um time pequeno da Itália, o ex-jogador rubro-negro afirmou que gostaria de continuar no Brasil. A ida de Júlio César para a Inter foi facilitada pela presença do atacante Adriano no time italiano. Ele é amigo do goleiro e os dois iniciaram carreira juntos nas divisões de base do Flamengo. E foram destaque da seleção brasileira campeã da Copa América em 2004, no Peru.