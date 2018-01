Futuro de Luizão continua indefinido O futuro do atacante Luizão continua indefinido. O jogador aguarda com expectativa amanhã o pagamento da primeira parcela do seu passe por parte do Borussia Dortmund, da Alemanha, sobre sua possível transferência para o futebol europeu. Mas no Parque São Jorge a diretoria não confirmou o interesse do Borussia em começar a definir a contratação do atacante. O vice-presidente do Corinthians, Antonio Roque Citadini, disse que nada sabe a respeito do prazo que o clube alemão teria para efetuar a primeira parcela do valor do passe, estipulado em cerca de US$ 10 milhões. O empresário e procurador do jogador, Francisco Monteiro, o Todé, que inicialmente estava entusiasmado com a negociação do passe do atleta para o futebol alemão disse que o assunto está sendo tratamento diretamente pelo presidente da Hicks Muse no Brasil, Dick Law. O dirigente, disse Todé, está fora do País. Segundo o empresário há outras propostas do futebol italiano e espanhol para contratar o jogador. Luizão teve alta hoje do hospital São Luís, após ter sido submetido a uma cirurgia no joelho direito, por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral. O médico Joaquim Grava disse que o atacante deverá começar amanhã o trabalho de fisioterapia. O médico explicou que Luizão, nos primeiros dez dias, terá de fazer inicialmente um trabalho de flexibilidade com a perna direita. Grava reafirmou que a volta do jogador ao futebol está prevista para ocorrer mesmo dentro de nove meses. "Mas ele pode antecipar ou levar mais tempo para recuperar totalmente a forma", disse Grava. O técnico Wanderley Luxemburgo teve uma conversa com vários jogadores que estariam na lista dos prováveis convocados para a seleção como Marcelinho, Ricardinho, André Luís e Ewerthon. "Minha preocupação era no sentido de que se não forem convocados, tentem reagir naturalmente. A frustração por isso, não pode prejudicar a atuação dos atletas na partida contra o União São João, domingo, no Pacaembu. O jogo será uma decisão para o Corinthians", disse o treinador. Luxemburgo explicou que um dos segredos da evolução do Corinthians é o equilíbrio entre a parte técnica e a física do time. O treinador acrescentou que os atletas finalmente conseguiram atingir essa meta. "Sem a combinação não haveria progresso na equipe. Hoje podemos garantir que o Corinthians está na forma ideal, sem sentir problemas durante a partida. Nosso desempenho no segundo tempo dos jogos tem sido excelente, como ficou provado contra o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, sob uma temperatura alta", explicou o treinador.