Futuro de Marcelinho é incerto O meia-atacante Marcelinho Carioca não apareceu nesta quarta-feira na reapresentação do elenco no Centro de Treinamento Rei Pelé e a diretoria do Santos já admite que houve um retrocesso nas negociações para a renovação do contrato com o jogador, que pode até estar acertando a sua transferência para outra equipe. O gerente-executivo de futebol, João Paulo Medina, informou que Marcelinho não assinou a documentação que se encontrava nas mãos do seu procurador, James Arruda, para permanecer no Santos pelos próximos cinco meses. A permanência do jogador no clube estava praticamente confirmada na semana passada, faltando apenas alguns ajustes contratuais, que foram acertados no fim de semana pelo Departamento Jurídico e Financeiro do Santos. A expectativa dos dirigentes era de que, após passar o Réveillon no litoral baiano, o meia-atacante comparecesse à reapresentação, a fim de se integrar à equipe. Marcelinho Carioca também estava sendo aguardado para esclarecer o mal-estar que criou com o elenco. O meia teria entrado em atrito com seus colegas, antes do início das férias. Ao chegar no vestiário, após um treino, o jogador denunciou o desaparecimento de R$ 12 mil que estavam em seu armário. O massagista Ari Jarrão chegou a trancar o vestiário, propondo uma revista nos pertences dos demais jogadores. Antes disso, porém, Marcelinho informou que havia encontrado o dinheiro em sua bolsa. Corinthians - O advogado do clube, João Zanforlim, disse nesta quarta-feira que dentro de poucos dias deverá ser julgada a liminar que permitiu Marcelinho Carioca deixar o Corinthians. "Mas se a decisão final da Justiça for desfavorável ao jogador, ele terá de cumprir seu contrato com o Corinthians", avisou. Nesse caso, Marcelinho e o Corinthians teriam de chegar a um acordo e encerrar os processos que movem na Justiça sobre direitos de imagem. As duas partes alegam que têm de receber cerca de US$ 7 milhões por quebra do contrato.