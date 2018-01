Futuro de Marcos ainda é incerto Muito feliz pela proposta do futebol inglês para o filho Marcos, goleiro do Palmeiras, de 29 anos, o agricultor Ladislau Silveira Reis, afirma que aguarda ansioso pela concretização do negócio. "Quem não sonha em jogar na Europa?", pergunta o seu Ladislau. Mas ele diz que Marcos nunca se mostrou muito interessado em deixar o Brasil e sempre falou que preferia ficar no Palmeiras. Talvez pela própria situação do clube no momento, rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro, chegou a hora de Marcos aceitar a proposta do Arsenal, que já o tinha procurado há quatro meses. Na época, não houve acordo com o Palmeiras. Mas hoje de manhã seu Ladislau Reis já tinha uma resposta do filho: Marcos ligou por volta de 9 horas, assim que chegou ao aeroporto internacional de Cumbica, vindo de Londres e informou que nada ficou acertado, apesar de ter sido aprovado nos exames físico e médico. "O Marcos falou que não ficou muito certo agora, mesmo porque ele não pode mais ser inscrito no atual campeonato inglês e ele deve ficar no Palmeiras até julho. Depois, provavelmente ele se apresentará ao Arsenal", falou o pai. O jogador se reapresenta ao Palmeiras hoje à tarde, dará uma coletiva às 16 horas para falar sobre a viagem a Londres, e ficará à disposição do técnico Jair Picerni, podendo até mesmo ser escalado para estrear no Campeonato Paulista neste domingo, contra o Mogi Mirim, no Parque Antártica. Ladislau Reis disse que Marcos ligou de Londres na última quarta-feira para falar dos exames físicos e médico, que servirão para avaliação do clube de Londres. Há muita expectativa na pequena cidade do interior, Oriente (a 465 quilômetro de São Paulo), na região de Marília, onde moram os familiares de Marcos. Principalmente na casa do seu Ladislau, porque o filho já disse que se for para a Inglaterra quer levar alguns familiares. O pai afirmou que não gostaria de se mudar para Londres, que ele considera muito fria e ele não gosta de neve. Quem está eufórica é dona Antônia, a mãe do goleiro Marcos: se ele chamar ela vai correndo para Londres, mas sabe que agora vai ter que esperar pelo menos mais seis meses. Ladislau Silveira Reis disse que tem parentes morando na Inglaterra, inclusive uma prima dele, que já ligou para saber do Marcos e que quer encontrá-lo por lá. Há também outros amigos de Ladislau morando na Inglaterra, até um ex-cartorário de Oriente que é casado com outra prima dele. Segundo Ladislau, o filho está contente e gostou de Londres, que lhe foi mostrada pelo amigo de seleção brasileira, Gilberto Silva, que também está jogando no Arsenal. Sueli, irmã de Marcos, é casada e mora em Oriente. Ela não gosta muito de falar sobre a carreira do irmão, mas considera que é importante para o futuro dele jogar na Europa. Só que hoje de manhã a família já tinha a certeza de que ainda vai demorar um pouco para Marcos jogar na Inglaterra. "Mas ainda vai dar certo", concluiu seu Ladislau.