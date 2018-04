Futuro de Palmeiras e Corinthians depende de Leão

Corinthians e Palmeiras dependem de Emerson Leão na reta final do Brasileirão. Nesta quarta-feira é o corintiano que torce pelo sucesso do treinador do Atlético-MG, que enfrenta o Goiás no Mineirão. E no domingo é a vez de os palmeirenses ficarem nas mãos de Leão, já que o adversário do Palmeiras no Palestra Itália será o Atlético. Veja também: Goiás faz alerta para árbitro de Corinthians x Vasco Enquanto isso, Leão, que já passou tanto por Palmeiras quanto pelo Corinthians - como jogador e treinador -, disse não ter o mínimo interesse no destino dos rivais paulistas. "Trabalho para o Galo. É só com ele que me importo", avisou o treinador do Atlético. O Atlético-MG pode salvar o Corinthians do rebaixamento e terminar com as pretensões do Palmeiras de ir à Libertadores. Ser personagem de dois jogos decisivos no campeonato te motiva? São dois times grandes, cada um em uma ponta da tabela. Essa é a relação que eu faço dessa situação. Eu sei que quem tem competência se estabelece e faz boas campanhas. Quem não tem, pena. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já trabalhei nos dois clubes. Trabalhei. Minha obrigação hoje é com o Galo. O Atlético é meu patrão e vou fazer de tudo para que ganhe seus dois jogos. O Galo tem chances de ir à Sul-Americana. No seu contrato com o clube, há algum incentivo financeiro caso se classifique? Todo treinador, em todo clube, tem no seu contrato objetivos a serem alcançados e a ser recompensado. Não sou diferente. Mesmo sem jogar, o time já está no grupo que se classificaria. Meu trabalho agora é para confirmar essa posição e levar o Galo para a Sul-Americana. O primeiro, de não deixar cair, já foi. Vamos para o segundo. Assim como no ano passado, com o Corinthians, você conseguiu uma boa seqüência invicta nessa reta final do Brasileiro. A que você atribui essa boa performance no final dos campeonatos? Foram nove jogos com o Corinthians e agora são oito com o Galo. Quero chegar a 10 e quebrar a marca do ano passado. É o fruto de um comprometimento. O time agora joga com espírito da necessidade de vencer sempre. Você ainda tem dinheiro a receber do Corinthians? Quanto? Me devem R$ 1,3 milhão. Acho que está bom pelo serviço que fiz. Pus a cara para bater e fui um dos que ajudou a salvar o time. Além disso, lancei o Willian, que rendeu muita grana par ao clube. Acho que mereço. E o futuro? Meu contrato vai até 31 de dezembro. Posso conversar até lá, mas só assino contrato depois disso.