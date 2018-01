Futuro de Romário agita Vasco e Flu A diretoria do Fluminense negou nesta segunda-feira que a patrocinadora, uma empresa de planos de saúde, está impondo a contratação do atacante Romário. O clube admitiu ter renovado a parceria por mais três anos, em troca de receber cerca de R$ 9 milhões, mas garantiu que a prorrogação do compromisso não inclui o retorno do jogador ao elenco. ?Numa parceria de aproximadamente sete anos, e prevista para 10, não se pode dizer que uma parte seja refém da outra. Há sim, laços fortes e duradouros, que permitem o crescimento das duas marcas?, diz a nota oficial distribuída pela diretoria do Fluminense. ?Então, não é verdade que haja uma imposição por parte da empresa para a volta de Romário, atleta do clube em três temporadas. Se algo acontecer, será depois de conversas entre as partes, quando também será ouvido o técnico Ivo Wortmann, escolhido pelo Fluminense para comandar a equipe depois de criterioso processo de seleção?, conclui o documento. O retorno de Romário começou a ser cogitado nas Laranjeiras após a declaração do presidente da patrocinadora do Fluminense, Celso Barros, que revelou que a visibilidade e a presença na mídia do clube foi bem maior quando o veterano atacante estava no time. Por isso, o parceiro demonstrou o seu desejo de tentar contratá-lo para a disputa do Campeonato Carioca de 2006. ?Não há imposição nossa em relação ao Romário. Esperamos é ter um time forte em 2006?, revelou Celso Barros. Em seguida, ele comentou se o fato de o jogador ter saído do Fluminense após uma briga com a diretoria dificultaria seu retorno. ?Isso foi em um outro momento. Foi quando Romário teve problema com um técnico interino (Alexandre Gama) e saiu?, explicou. Outro lado ? O vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, disse não acreditar que Romário troque São Januário pelo Fluminense. Ele afirmou que, apesar do assédio, o veterano atacante já demonstrou sua vontade de encerrar a carreira no clube que o revelou para o futebol. ?A posição do Vasco é aguardar. O Romário ainda tem compromisso conosco e não acredito que ele vá?, revelou José Luiz Moreira. ?Até porque, o Romário nunca deixou transparecer que sairia do Vasco.? José Luiz Moreira ainda afirmou que não entrará em um ?leilão? com o Fluminense para ficar com Romário. E disse que este tipo de negociação não é mais capaz de segurar o veterano jogador em um clube. ?O Romário não é mais jogador para leilão. Ele sabe o que quer e na hora certa vai falar?, explicou o dirigente vascaíno. O principal envolvido - Enquanto isso, o veterano atacante curte suas férias. Perto de completar 40 anos, Romário já avisou que irá jogar o primeiro semestre de 2006 e que, se for bem, pode continuar até o final do ano. Mas ele ainda não se manifestou sobre a possibilidade de deixar o Vasco e voltar ao Fluminense.