Futuro de Romário ainda está indefinido Romário ganhou boas razões para abandonar de vez os gramados e outras tantas para continuar jogando em 2005. Ao se despedir da seleção brasileira, na madrugada desta quinta-feira, nos Estados Unidos, fez festa com os companheiros do tetra, foi muito aplaudido na volta olímpica, chorou e se emocionou. Teve, enfim, um ótimo cenário para o fim da carreira. Por outro lado, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre um combinado mexicano, criou jogadas fantásticas, correu e até reclamou da não marcação de um pênalti. Mostrou que pode restar motivação e gás para mais partidas oficiais. "Foi muito bonito, muito emotivo", afirmou o atacante de 38 anos, após a partida. Em rápida entrevista à beira do gramado, ele não revelou se continuará jogando. "É difícil falar nesta hora. Agradeço por tudo o que aconteceu na minha vida. Apesar de todos os problemas entre Romário e a imprensa, vocês foram muito importantes para mim. Obrigado." Romário foi demitido do Fluminense no mês passado, após desentendimentos com o técnico Alexandre Gama. Sem time para jogar, ameaçou voltar ao Vasco, clube que o revelou. Antes da partida nos Estados Unidos, porém, ele admitiu que essa festa poderia representar seu último jogo. Mas a disposição de Romário em campo mostrou que ele talvez queira disputar um último Campeonato Carioca, ou pelo menos uma nova partida/festa, dessa vez com a camisa vascaína. O amistoso desta quinta-feira nos Estados Unidos também foi a festa de despedida do goleiro mexicano Jorge Campos. Jogando no Coliseu de Los Angeles, a poucos quilômetros do Rose Bowl, onde conquistou o tetra, o Brasil entrou com Taffarel; Aldair, Ronaldão e Márcio Santos; Jorginho, Dunga, Mazinho, Ricardo Rocha e Branco; Bebeto e Romário. O técnico foi Carlos Alberto Parreira. Além de Romário, o outro destaque da partida foi o lateral Jorginho, ainda correndo bastante pela direita. O México, formado em sua maioria pela seleção da Copa de 94, abriu o placar aos 13 minutos, com o atacante Zaguinho. Após o intervalo, o goleiro Jorge Campos foi se aventurar no ataque, mas pouco ameaçou. Aos 16, Aldair avançou à linha de fundo pela esquerda e cruzou. Romário, entre os zagueiros, bateu de primeira e empatou. Depois, aos 40 minutos, Bebeto fez jogada pela direita e lançou Romário. Ele deu corte curto no zagueiro mexicano, chutou forte no canto, virou o jogo, foi aplaudido, saiu de campo e chorou. Resta saber se foi pela última vez.